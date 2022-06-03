В Воронеже обновили перечень пунктов временного размещения в случае ЧС
Воронеж, 3 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Новый перечень пунктов временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций опубликовала администрация Воронежа. Постановление подписал мэр Вадим Кстенин.
Речь идёт о местах временного размещения для эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное время.
Всего в обновлённый перечень включено 197 мест в муниципальных и других помещениях. В Коминтерновском районе таких мест предусмотрено 30, в Левобережном — 21, по 18 в Железнодорожном и Советском районах, в Центральном — 16 и 14 в Ленинском районе. Некоторые из помещений рассчитаны на несколько сотен человек.
Отметим, что в последний раз перечень мест временного размещения в Воронеже утверждался в 2014 году.