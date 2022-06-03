Москва, , 16:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не ведёт переговоров об обмене пленными, потому что они ему не нужны. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

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«Ему пленные не нужны. Это не более чем расходный материал», — заявил эксперт.

По мнению политолога, пленные могут быть даже опасны для Зеленского.

«Часть пленных просто обозлена на президента Украины, а часть могла стать пророссийской», — заключил политолог.

Напомним, что переговорный процесс между Россией и Украиной был прерван по инициативе украинской стороны. Российские политики оценили требования к России как «неприемлемые» и «нереализуемые».