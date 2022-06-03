Томск, , 14:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончался один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 843 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека.

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