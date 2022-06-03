Томск, 3 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области скончался один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 843 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека.