В Томской области скончались уже 843 пациента с коронавирусом
Томск, 3 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области скончался один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По данным оперштаба, за весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 843 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека.