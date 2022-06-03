Москва, 3 июня 2022, 14:07 — REGNUM Провокации стали уже политическим кредо Соединенных Штатов, заявила 3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала последние заявления и шаги Белого дома в поддержку Тайваня.
Также Захарова добавила, что принципиальная позиция Москвы по тайваньскому вопросу неизменна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай провел возле Тайваня масштабное патрулирование с участием различных видов и родов войск. В НОАК заявили, что учения проводились в целях обеспечения боеготовности в случае враждебного сговора США и Тайваня.
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