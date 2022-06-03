Бузулукский район, Оренбургская область, , 14:06 — REGNUM В Оренбургской области железнодорожник получил травмы на производстве. Несчастный случай произошёл утром 3 июня, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Поезд ru. torange.biz

На восьмом пикете станции Красногвардеец 27-летний работник Красногвардейской дистанции пути попал под грузовой поезд. Мужчина переходил железнодорожный путь перед близко идущим составом и не обращал внимание на подаваемый звуковой сигнал машинистом.

Железнодорожник госпитализирован. Он находится в Бузулукской городской больнице. По факту несчастного случая проводится проверка.