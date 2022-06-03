Кострома, , 14:24 — REGNUM С 13 июня между Костромой и Санкт-Петербургом будут организованы автобусные рейсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель перевозчика, заключивший соглашение с автовокзалом.

Автовокзал Https://avtovokzal44.ru

Перевозки будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам с отправлением в 5 часов утра. В северной столице горожане окажутся к 19-20 часам этого же дня. Обратные рейсы с автовокзала на Обводном канале намечены на 21.00. Стоимость билетов составит 1950 рублей. Перевозить горожан собираются на 18-местном автобусе марки «Mercedes-Benz Sprinter».

Сейчас попасть из Костромы в Санкт-Петербург можно только с помощью поезда или самолёта. Официальных автобусных перевозок по этому направлению до настоящего времени не существовало.

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