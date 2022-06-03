Лондон, 3 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Четырёхлетний принц Луи, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, стал героем интернет-шуток после своего появления на празднике в честь 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II. Об этом 3 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Royal.uk Британская королевская семья

Зрители трансляции с Платинового юбилея королевы обратили внимание на поведение принца Луи, который строил гримасы, находясь на балконе Букингемского дворца. Пользователи Сети отмечают, что ребёнок привлекал их внимание больше, чем весь остальной праздник.

«Как родитель четырёхлетнего ребёнка, не в очереди на престол, могу сказать — Принц Луи, мы тебя видим и понимаем», — написала американский политический советник Джен Псаки.

«Принц Луи на балконе Букингемского дворца, как настроение по жизни», — шутит Elly Blake.

«Выражение лица принца Луи сегодня было бесценно», — отмечает пользователь Belle.

«Принц Луи определённо был звездой благодаря демонстрации его полного репертуара выражений лица на балконе Букингемского дворца», — отметил пользователь Rookie.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июня 2022 года в Лондоне прошёл традиционный военный парад Trooping The Colour в честь 70-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол. В программу мероприятия вошло авиашоу, за которым королевская семья наблюдала с балкона Букингемского дворца.