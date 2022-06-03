Москва, , 14:22 — REGNUM Российская сторона надеется, что руководство Молдавии удержится от объявления «вендетты» всем сторонникам сотрудничества с Россией. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 июня в ходе брифинга.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что развитие отношений Молдавии и России не может помешать никому в стране. Преследование людей, которые занимались развитием двустороннего сотрудничества с Москвой, указывает на влияние внешних факторов.

«Хочется верить и надеяться, что под лозунгами борьбы с коррупцией в Молдавии не будет проводиться зачистка именно политического поля от сил и объединений, которые выступают за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», — сказала Захарова.

Также хочется верить, что руководство Молдавии обеспечит соблюдение всех законных прав и свобод бывшего президента Игоря Додона, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии задержали экс-президента Додона, которого иногда именуют «пророссийским» политиком. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, преступном финансировании партии и предательстве родины.

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