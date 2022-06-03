Эль-Кувейт, , 14:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Кувейта потребовало объяснений от исполняющего обязанности поверенного в делах посольства США Джима Хольцнайдера в связи с его скандальными публикациями. Об этом 3 июня сообщает Al-Arabiya.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, дипломат был вызван в МИД Кувейта из-за публикаций на ЛГБТ-тематику, опубликованных им в социальных сетях.

Как сообщается, помощник министра иностранных дел Кувейта Абдуллатиф Аль-Ахмад вручил Хольцнайдеру ноту протеста, «подтверждающей неприятие государством Кувейт того, что было опубликовано».

Ранее дипломат опубликовал поздравление с «месяцем ЛГБТ-гордости» на своей странице, что вызвало осуждение в местных СМИ и парламенте страны. Ряд официальных лиц потребовали от США извинений за заявления, которые были сочтены «аморальными».