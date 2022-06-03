Москва, 3 июня 2022, 14:05 — REGNUM Снижение импорта, иностранных инвестиций, сложности в расчетах с иностранными контрагентами и разрушение привычных логистических цепочек — только малая часть того, с чем российскому бизнесу приходится сталкиваться в настоящее время, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор технологической группы компаний Rocket Humans Анастасия Ускова.
Цифровизация бизнес-процессов
Цифровизация начавшаяся еще несколько лет назад активная цифровизация экономики, сейчас должна набрать новые обороты.
Электронный документооборот, усиленные цифровые подписи, CRM системы и чат боты — это доступные технологии даже для малого бизнеса, которые способны сократить операционные расходы уже сейчас. Да, на этапе интеграции, они требуют компетенций и инвестиций, но эффект после будет долгоиграющим.
Уберизация кадров
Еще один глобальный тренд, который сможет компенсировать санкционное давление для бизнеса — аренда кадров или аутстаффинг. Бизнес стал активнее прибегать к услугам самозанятых.
Так за 2020-й число фрилансеров в России, по данным коллег из FL.ru, выросло на 76%. А объем рынка фриланс услуг уже в 2020 году достиг $41 млрд, в 2021-м — $49,2 млрд, и продолжит набирать обороты, по мнению аналитиков, со скоростью примерно в 20% в год. А с учетом кризисной ситуации, возможно и интенсивнее.
Привлечение специалистов под конкретные задачи и проекты на конкретный срок позволяет бизнесу быть более гибким в планировании, оперативнее адаптироваться, а также позволяет экономить.
При этом, платформы-агрегаторы могут поставить такое сотрудничество на поток по принципу «Убера»: находить кадры, управлять задачами, формировать договоры, осуществлять выплаты и агрегировать отчеты. Возможность сократить издержки на поиск кадров, бухгалтерию и документооборот — повод сфокусироваться на более значимых стратегических для бизнеса вопросах.
Зелёная экономика
Сохраняющая актуальность, несмотря на смещение фокуса интереса потребителей в моменте, точка изменения для бизнеса сейчас — это озеленение производства. Так, еще в 2015 году сотрудники аналитической компании Nielsen подсчитали, что 66% потребителей по всему миру готовы платить больше за продукты в том случае, если производитель привержен целям устойчивого развития.
Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 55%, а в 2013 году — 50%. Намерения покупателей не зависели от уровня дохода. Позднее в Nielsen выяснили, что для снижения негативного влияния покупок на окружающую среду люди готовы не только платить больше, но и менять свои повседневные привычки.
Доля таких респондентов во всем мире составляет 73%, а в России — 62%. Поэтому переход компаний на зеленую повестку может сделать продукцию привлекательнее в глазах потребителей и позволит выгодно отстроиться от конкурентов. Кроме того, в нашей стране уже существуют и разрабатываются новые программы поддержки для развития ESG. Так, государство готово субсидировать эко-кредиты,
Летом 2020 года Сбербанк оценивал общий объем рынка «зеленого» финансирования в России к 2023 году примерно в 3 трлн рублей. То есть это примерно 1 трлн рублей ежегодно на «зеленые кредиты». А это еще одна причина для бизнеса, чтобы задуматься о развитии собственных проектов и направлений в области устойчивого развития.
Однако, в свете существенности влияющих на локальный рынок России факторов, кроме глобальный трендов бизнесу особенно важно оставаться в контексте локальной повестки и внимательно следить за изменениями делового климата.
Так, с мая этого года в силу вступили несколько изменений, о который важно знать предпринимателям.
Новые лимиты в СБП
С 1 мая увеличился максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП), которая позволяет организациям, ИП и физлицам оперативно совершать межбанковские днежные переводы в круглосуточном режиме.
Максимальная сумма перевода за раз выросла до 1 млн. А это значит что с помощью СБП можно совершать крупные покупки. Кроме того, переводы через СБП для бизнеса стоят дешевле классического эквайринга.
А с учетом ухода с рынка возможности оплаты через зарубежные Pay сервисы, переход на QR-коды, вполне может быть хорошей альтернативой, которая, к тому же, обходится дешевле стандартного эквайринга.
Сокращение сроков оплаты контрактов
С 1 мая сокращаются сроки оплаты заказчиками поставляемых организациями товаров, выполняемых ими работ, а также отдельных этапов исполнения государственных и муниципальных контрактов.
Теперь срок оплаты по государственным и муниципальным контрактам сокращается до 7 рабочих дней. С учетом того, что государство в текущих условиях становится главным источником капитала и важнейшим заказчиком, бизнесу такие изменения должны помочь чувствовать себя увереннее.
Проверки ККТ
Со 2 мая налоговики начали применять новый индикатор риска нарушения законодательства о применении ККТ в части полноты учета выручки в организациях и у ИП. Таким индикатором станет отсутствие в течение 60 календарных дней сформированных кассовых чеков в АИС налоговых органов при наличии у организации/ИП зарегистрированной ККТ.
Если налоговики установят, что зарегистрированная ККТ в течение данного периода не передавала в контрольную систему никаких фискальных документов, они примут решение о проведении внеплановой проверки ККТ. Имейте это в виду.
Возобновление блокировок банковских счетов
31 мая истекает срок действия моратория на блокировку банковских счетов организаций и ИП по требованию налоговых органов. C марта до конца мая текущего года ФНС запретила налоговикам принимать решения о приостановлении операций по счетам в банках при взыскании денежных средств со счетов должников.
Уже с 1 июня налоговики возобновят блокировку банковских счетов на общих основаниях. Так что самое время привести налоговые дела в порядок.
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