Москва, , 14:05 — REGNUM Снижение импорта, иностранных инвестиций, сложности в расчетах с иностранными контрагентами и разрушение привычных логистических цепочек — только малая часть того, с чем российскому бизнесу приходится сталкиваться в настоящее время, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор технологической группы компаний Rocket Humans Анастасия Ускова.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главная угроза для бизнеса сейчас, в особенности малого и среднего (МСБ) — вовсе не проблемы с банками и поставками из-за рубежа.

Внутри страны работают аналоги зарубежных финансовых сервисов, новых поставщиков можно найти на локальном или азиатском рынках, но есть проблемы, которые быстро решить не получится: нарастающая инфляция и падение реальных располагаемых доходов населения вместе с потребительской активностью.

Банально, услуги, товары и материалы необходимые для работы становятся дороже, а «входящих» денег от потребителей меньше. В этих условиях бизнес теряет маржинальность, а зачастую и устойчивость.

При этом новый кризис, в особенности сегмент МСБ, встречает не в лучшей форме. Сфера услуг, ритейл, общепит — словом, половина всех малых предприятий в стране, не оправилась до конца после пандемийных потрясений и не имеет достаточного запаса прочности.

Тем не менее, жизнь продолжает идти своим чередом, многие давно наметившиеся тренды, которые укрепились в глобальной экономике в последнее десятилетие — продолжают влиять на структуру ситуации внутри отечественного рынка, позволяя бизнесу «переобуваться в полете» более эффективно и встречать изменения с дополнительными инструментами развития на руках», — считает эксперт.

Цифровизация бизнес-процессов

Цифровизация начавшаяся еще несколько лет назад активная цифровизация экономики, сейчас должна набрать новые обороты.

Электронный документооборот, усиленные цифровые подписи, CRM системы и чат боты — это доступные технологии даже для малого бизнеса, которые способны сократить операционные расходы уже сейчас. Да, на этапе интеграции, они требуют компетенций и инвестиций, но эффект после будет долгоиграющим.

Уберизация кадров

Еще один глобальный тренд, который сможет компенсировать санкционное давление для бизнеса — аренда кадров или аутстаффинг. Бизнес стал активнее прибегать к услугам самозанятых.

Так за 2020-й число фрилансеров в России, по данным коллег из FL.ru, выросло на 76%. А объем рынка фриланс услуг уже в 2020 году достиг $41 млрд, в 2021-м — $49,2 млрд, и продолжит набирать обороты, по мнению аналитиков, со скоростью примерно в 20% в год. А с учетом кризисной ситуации, возможно и интенсивнее.

Привлечение специалистов под конкретные задачи и проекты на конкретный срок позволяет бизнесу быть более гибким в планировании, оперативнее адаптироваться, а также позволяет экономить.

При этом, платформы-агрегаторы могут поставить такое сотрудничество на поток по принципу «Убера»: находить кадры, управлять задачами, формировать договоры, осуществлять выплаты и агрегировать отчеты. Возможность сократить издержки на поиск кадров, бухгалтерию и документооборот — повод сфокусироваться на более значимых стратегических для бизнеса вопросах.

Зелёная экономика

Сохраняющая актуальность, несмотря на смещение фокуса интереса потребителей в моменте, точка изменения для бизнеса сейчас — это озеленение производства. Так, еще в 2015 году сотрудники аналитической компании Nielsen подсчитали, что 66% потребителей по всему миру готовы платить больше за продукты в том случае, если производитель привержен целям устойчивого развития.

Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 55%, а в 2013 году — 50%. Намерения покупателей не зависели от уровня дохода. Позднее в Nielsen выяснили, что для снижения негативного влияния покупок на окружающую среду люди готовы не только платить больше, но и менять свои повседневные привычки.

Доля таких респондентов во всем мире составляет 73%, а в России — 62%. Поэтому переход компаний на зеленую повестку может сделать продукцию привлекательнее в глазах потребителей и позволит выгодно отстроиться от конкурентов. Кроме того, в нашей стране уже существуют и разрабатываются новые программы поддержки для развития ESG. Так, государство готово субсидировать эко-кредиты,

Летом 2020 года Сбербанк оценивал общий объем рынка «зеленого» финансирования в России к 2023 году примерно в 3 трлн рублей. То есть это примерно 1 трлн рублей ежегодно на «зеленые кредиты». А это еще одна причина для бизнеса, чтобы задуматься о развитии собственных проектов и направлений в области устойчивого развития.

Однако, в свете существенности влияющих на локальный рынок России факторов, кроме глобальный трендов бизнесу особенно важно оставаться в контексте локальной повестки и внимательно следить за изменениями делового климата.

Так, с мая этого года в силу вступили несколько изменений, о который важно знать предпринимателям.

Новые лимиты в СБП

С 1 мая увеличился максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП), которая позволяет организациям, ИП и физлицам оперативно совершать межбанковские днежные переводы в круглосуточном режиме.

Максимальная сумма перевода за раз выросла до 1 млн. А это значит что с помощью СБП можно совершать крупные покупки. Кроме того, переводы через СБП для бизнеса стоят дешевле классического эквайринга.

А с учетом ухода с рынка возможности оплаты через зарубежные Pay сервисы, переход на QR-коды, вполне может быть хорошей альтернативой, которая, к тому же, обходится дешевле стандартного эквайринга.

Сокращение сроков оплаты контрактов

С 1 мая сокращаются сроки оплаты заказчиками поставляемых организациями товаров, выполняемых ими работ, а также отдельных этапов исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Теперь срок оплаты по государственным и муниципальным контрактам сокращается до 7 рабочих дней. С учетом того, что государство в текущих условиях становится главным источником капитала и важнейшим заказчиком, бизнесу такие изменения должны помочь чувствовать себя увереннее.

Проверки ККТ

Со 2 мая налоговики начали применять новый индикатор риска нарушения законодательства о применении ККТ в части полноты учета выручки в организациях и у ИП. Таким индикатором станет отсутствие в течение 60 календарных дней сформированных кассовых чеков в АИС налоговых органов при наличии у организации/ИП зарегистрированной ККТ.

Если налоговики установят, что зарегистрированная ККТ в течение данного периода не передавала в контрольную систему никаких фискальных документов, они примут решение о проведении внеплановой проверки ККТ. Имейте это в виду.

Возобновление блокировок банковских счетов

31 мая истекает срок действия моратория на блокировку банковских счетов организаций и ИП по требованию налоговых органов. C марта до конца мая текущего года ФНС запретила налоговикам принимать решения о приостановлении операций по счетам в банках при взыскании денежных средств со счетов должников.

Уже с 1 июня налоговики возобновят блокировку банковских счетов на общих основаниях. Так что самое время привести налоговые дела в порядок.

«В целом же, бизнесу важно понимать, что текущий кризис быстро закончится вряд ли. ЦБ прогнозирует, что ВВП вернется к росту не раньше 2024 года. А значит и общая атмосфера в ближайшие годы будет не самая благоприятная.

Предстоящее лето — хорошее время оценить существующие процессы бизнеса на предмет возможностей повышения их эффективности, переосмыслить возможности работы по более гибким схемам, позволяя и работникам и организации «покупать» только те функции и услуги, которые действительно работают на укрепление позиции бизнеса и команд в текущих ситуациях, начать наконец внедрять существующие инструменты, которые уже дала цифровизация рынка на более ранних этапах.

Это лето не станет сезоном существенного снижения активности, но во многом это очень значимый для отечественного бизнеса период, когда можно всерьез заняться обеспечением стартовой позиции для рывка в сложной экономической ситуации, в более собранном и подготовленном виде», — высказала свое мнение эксперт.

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