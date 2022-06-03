Хабаровск, , 14:05 — REGNUM Пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» покинул Алексей Поддубский. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба команды.

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Отмечается, что 31 мая у Поддубского и его помощников Александра Ушахина, Алексея Широкова и Артёма Исаева истекли сроки контрактов.

«ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «СКА-Хабаровск» ведёт переговоры с потенциальным кандидатом на место главного тренера.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «СКА-Хабаровск» занял четвёртое место в ФНЛ и получил право сыграть в стыковых матчах за право выход в премьер-лигу, но по сумме двух встреч уступил «Химкам» с общим счётом 1:3.