Тель-Авив, Израиль, 3 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В пятницу 3 июня премьер-министр Израиля Нафтали Бенет предупредил главу Международного агентства по атомной энергии, что Израиль готов воспользоваться своим «правом на самооборону», чтобы остановить ядерную программу Ирана, передает агентство France-Presse.

(сс) jon lai Флаг Израиля

Это предупреждение прозвучало после того, как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с Бенетом утром 3 июня во время своего визита в страну.

Бенет фактически повторил обещание Израиля сделать всё возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерную бомбу. Поводом к этому стал рост напряженности в связи с застопорившимися усилиями по возобновлению ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами.

В своем заявлении Бенет сказал, что Израиль предпочитает дипломатию, но «оставляет за собой право на самооборону и действия против Ирана с целью блокирования его ядерной программы, если международное сообщество не добьется успеха» в разумные сроки.

МАГАТЭ давно добивается от Ирана объяснений по поводу наличия ядерного материала на трех незадекларированных объектах.

Вопрос об этих объектах является одним из остающихся препятствий для возобновления сделки 2015 года, которая освободила Иран от тяжелейших экономических санкций в обмен на ограничение его ядерных проектов.

Эксперты считают Израиль единственной ядерной державой на Ближнем Востоке, хотя страна отказывается подтвердить или опровергнуть наличие у нее такого оружия.

Иран всегда отрицал, что стремится к созданию ядерной бомбы.