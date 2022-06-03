Донецк, 3 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровский район Донецка со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град».