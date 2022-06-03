Астрахань, , 14:04 — REGNUM В Астрахани 2 июня завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

Астрахань Сергей Потеряев © ИА REGNUM

В конкурсе участвовали семь кандидатов: Тимофей Щербаков, Андрей Габриэлов, Олег Самойленко, Татьяна Почевалова, Олег Полумордвинов, Василий Ворох и Асель Султамуратова.

Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные кандидатами, и провела индивидуальные собеседования с каждым участником.

Члены конкурсной комиссии приняли решение рекомендовать городской думе рассмотреть на должность мэра Олега Полумордвинова и Василия Вороха. Нового главу города выберут на ближайшем заседании городской думы.