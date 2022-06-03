Томск, 3 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 131 683. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперштабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За всё время в Томской области выздоровел 129 771 человек. За сутки коронавирус победили 64 томича, госпитализация потребовалась 26 заболевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в регионе было подтверждено 55 случаев заражения.