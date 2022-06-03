Барселона, Испания, 3 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) проведёт 4 июня в Аржеле на юге Франции первую часть своего очередного съезда. Об этом пишет агентство EFE.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

В ходе съезда беглый каталонский политик Карлес Пучдемон уступит Лауре Боррас пост президента партии, а Жорди Туруль займет пост генерального секретаря, ранее освобожденный Жорди Санчесом.

Съезд партии начнется 4 июня и завершится 16 и 17 июля утверждением идеологических и организационных документов.