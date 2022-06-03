Уфа, 3 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. День города Уфы отметят 12 июня в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Памятник Салавату Юлаеву, Уфа

Сообщается, что для жителей и гостей Уфы подготовили масштабную развлекательную программу, которая будет проходить с 15:00 часов до 23:00 часов. В этот день пройдет и техническое открытие парка после реконструкции.

Отмечается, что днем в парке пройдет молодежный танцевальный форум, в котором примут участие ведущие хореографические коллективы Уфы, пройдут и мастер-классы известных российских постановщиков танцев.

Вечером планируется провести танцевальный, рейв и рэп фестивали, чемпионат Башкирии по пляжному волейболу, соревнования по стритболу, футболу и другие мероприятия.

В 21:30 стартует шоу-программа «Два шага до…», которая будет состоять из двух частей: легенды и мифы «Кашкадана» и «Уфа — город бесконечного развития».

В парке также представят главный символ 450-летия Уфы — куницу и откроют крупнейший в Башкирии мультимедийный светомузыкальный фонтан. Ожидается выступление российских групп «На-на» и «Дабро».

Завершится мероприятие праздничным фейерверком.