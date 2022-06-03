Бугуруслан, Оренбургская область, , 13:59 — REGNUM В Оренбургской области на железнодорожном переезде утром 3 июня произошла авария. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Поезд (сс) ImagesBG

По данным ведомства, в 09:44 по местному времени (07:44 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Завьяловка произошло ДТП. Пассажирский поезд сообщением «Уфа — Анапа» столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос».

Пострадала водитель машины. Женщина 1970 года рождения госпитализирована. Задержка поезда из-за аварии составила 45 минут.