Сан-Матео, США, , 13:58 — REGNUM Sony назвала дату релиза ролевой экшн-игры Tunic на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Анонсирующий трейлер компания показала 3 июня в рамках трансляции State of Play.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Tunic, выполненная в обманчиво «милой» стилистике, в действительности представляет собой, как отмечают многие геймеры, что-то вроде смеси серий Zelda и Dark Souls. Игра выйдет на платформе PlayStation 27 сентября 2022 года. В трейлере

Напомним, релиз Tunic на ПК состоялся 16 марта 2022 года. Разработкой игры занимается геймдизайнер Эндрю Шулдайс, в качестве издателя выступает компания Finji.