Тунис, , 14:06 — REGNUM Национальная гвардия Туниса задержала группу наркоторговцев, занимавшихся контрабандой на территорию Алжира и других стран региона. Об этом 3 июня сообщает Babnet.

Изъятые наркотики Https://32. мвд. рф/

По данным журналистов, в городе Бен-Арус были задержаны несколько наркоторговцев, которые доставили крупную партию наркотических вещей.

Отмечается, что силы безопасности изъяли 141 брикет наркотиков. В квартире одного из подозреваемых также были обнаружены крупные суммы денег, полученные наркоторговцами.

Как сообщается, сеть была вскрыта после того, как жители восточных районов Туниса сообщили об активности неизвестных лиц, которые наладили активное сообщение с территорией Алжира.