В Тамбовской области за сутки выявлены 30 ковид-пациентов
Тамбов, 3 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация от коронавируса
3 июня были госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 982 случая заражения.
После выздоровления выписаны 113 тыс. 759 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.
За весь период скончались 2414 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.