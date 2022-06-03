Тамбов, 3 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

3 июня были госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 982 случая заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 759 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период скончались 2414 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.