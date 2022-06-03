Горловка, ДНР, , 13:57 — REGNUM Вооруженные украинские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Горловкы со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.