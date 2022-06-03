Москва, , 13:55 — REGNUM Российские вузы в случае отказа от Болонского процесса сконцентрируются на развитии образования, основанного на опыте советского периода. Об этом журналистам заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

«Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, прошлого периода с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы», — сказал Садовничий.

Он не исключил, что «больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование».