Москва, 3 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Русофобия на Украине распространена довольно широко, это результат многолетней пропаганды и индоктринации. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

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«К сожалению, русофобские взгляды в той или иной мере разделяют многие граждане Украины», — заявил эксперт.

Годы русофобской пропаганды берут своё. В жёстком виде они преобладают в Галиции и на Западной Волыни. В чуть смягчённом — в Центре и в Закарпатье, отметил политолог.

«Судя по тому, как российскую армию встречают на юго-востоке, там отношение преимущественно нейтральное, но даже здесь есть русофобия, которая носит ограниченный характер», — заключил Трухачёв.

Напомним, что на Украине в рамках борьбы со всем русским изменили даже название некоторых пищевых продуктов. Так, колбаса «Московская» стала называться «Смерть москалям», подобные изменения претерпели сыр и другие продукты питания.