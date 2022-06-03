Рязань, , 13:56 — REGNUM Женщину, пострадавшую в ДТП в Смоленской области, доставили вертолётом санитарной авиации в Рязанскую областную клиническую больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального минздрава.

Вертолёт для санитарной авиации Cap.ru

Вертолёт возобновил работу после технического перерыва. Команда центра медицины катастроф ОКБ 31 мая перевезла на лечение 37-летнюю женщину, которую после ДТП под Смоленском сначала госпитализировали в Вяземскую районную больницу. Ещё одну экстренную пациентку медики забрали из Ряжского межрайонного медицинского центра — 60-летней женщине с геморрагическим инсультом потребовалось профильное лечение. По словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области Владимира Хоминца, обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии под пристальным наблюдением врачей.

С 2020 года санитарный вертолёт в Рязанской области совершил 183 экстренных вылета.