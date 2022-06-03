Астрахань, 3 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

3 июня выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 117 тыс. 221 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 689 человек выписаны после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 7 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.