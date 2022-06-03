Москва, 3 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Он напомнил, что операция имеет своей основной, одной из главных целей защиту жителей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты в борьбе с по-нацистски настроенными вооруженными силами Украины, а также непосредственно с националистическими элементами.

«Освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни, эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.