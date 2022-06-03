Ереван, , 13:52 — REGNUM Глава управления по оборонной политике и международному сотрудничеству минобороны Армении Левон Айвазян принял прибывшую в Ереван делегацию во главе с начальником регионального управления военного сотрудничества Европейского командования США Джеффри Райтом. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-американского сотрудничества в сфере обороны», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что участники переговоров подтвердили готовность сторон продолжать и развивать сотрудничество в области военного образования, медицинской сфере, а также в вопросах миротворческой деятельности.

Стоит отметить, 2 июня в правительстве Армении решили прекратить передавать США и другим странам образцы патогенов, полученных в ходе биологических исследований в лабораториях, которые работают на территории республики.