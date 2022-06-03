Москва, , 13:51 — REGNUM «Экономический ураган» предсказанный главой JP Morgan Джейми Даймоном будет только усиливаться, но Россия может пережить его относительно безболезненно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Томас Мальтус

«Говоря о надвигающемся «экономическом урагане», глава JP Morgan Джейми Даймон не преувеличивает. Мир вошел в режим «мальтузианской чистки», — сказал Балацкий. — Согласно Томасу Мальтусу, глобальное равновесие между природой планеты и человеком восстанавливается тремя способами — с помощью войн, голода и эпидемий. Нынешний кризис является во многом цивилизационным и связан с глобальным геополитическим переформатированием мира, в связи с чем предсказания Мальтуса начинают сбываться: эпидемии уже себя проявляют в полной мере; локальные войны, например в Сирии, тоже запущены; наконец, нарушение торговых связей грозит локальными всплесками голода в Африке и урезанием потребительских аппетитов в странах Европы. А это только начало».

Как полагает Балацкий, нарушение прежнего энергетического баланса усугубит все эти проблемы и уже ставит под вопрос дееспособность современной валютной системы.

«Экономический ураган» в форме роста цен и нехватки топлива уже хорошо виден в США и Европе, а в дальнейшем он будет только усиливаться, — убежден Балацкий. — Разумеется, «экономический ураган» пройдет по миру очень неравномерно. Например, неблагополучные страны Африки будут больше подвержены нехватке продовольствия, в Европе основной удар придется по обрабатывающей промышленности, а Россия, как это ни странно, может пройти этот период относительно безболезненно — парадокс на рынке труда тому свидетельство. Но в той или иной степени «ураган» зацепит всех».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Балацкий рассказал о том, что на российском рынке труда сложилась парадоксальная и экстраординарная ситуация.

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