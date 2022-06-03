Москва, , 13:51 — REGNUM Вопросы вывоза украинского зерна обсудит министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков подтвердил, что на следующей неделе Лавров, у него там запланированы контакты.

«И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Лавров посетит Турцию 8 июня и в ходе визита обсудит со своим турецким коллегой ситуацию на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров приедет в Турцию 8 июня и обсудит ситуацию на Украине