Новосибирск, , 13:54 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 688 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 75 человек выписаны с выздоровлением. Летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находится 91 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 258 709 случаев заражения коронавирусом, 252 093 пациента выздоровели, умерли 5670 человек.