Новосибирск, 3 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 688 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 75 человек выписаны с выздоровлением. Летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находится 91 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 258 709 случаев заражения коронавирусом, 252 093 пациента выздоровели, умерли 5670 человек.