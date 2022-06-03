Уфа, , 13:49 — REGNUM Грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гроза

Сообщается, что 4 июня в республике ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем в некоторых районах возможны ливни, град. Ночью порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

Отмечается, что температура воздуха ночью может подняться до 23 °C. На некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров, днем ухудшение видимости в дожде до двух км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 3 июня в Башкирии ожидается кратковременный дождь, гроза.