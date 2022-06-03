Кострома, 3 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В феврале 2022 года костромичи сняли со вкладов 1,7 млрд рублей или 2% от суммы всех сбережений. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отток средств прекратился уже в марте–апреле. Костромские счета за этот период пополнились на 4,2 млрд рублей.

По данным на 1 мая жители Костромской области хранят в банках 89 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Около 95% сбережений хранятся в рублях.

Как ранее писало ИА REGNUM, 24 февраля в социальных сетях появилась информация об очередях около банкоматов из-за потока людей, желающих срочно снять наличность. Управляющий костромским отделением «Сбербанка» Валерий Виноградов опроверг информацию, отметив, что «не заметил» увеличения наплыва таких клиентов.