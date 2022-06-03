Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 2 июня, госпитализированы 19 человек с коронавирусной инфекцией. Это на один меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечатся 84 человека. В тяжёлом состоянии находятся 24 пациента. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 54 оренбуржца получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 642 заражения коронавирусом, в том числе 35 случаев — 2 июня. Скончались от заболевания 4011 человек. За последние сутки зафиксирован один смертельный исход.

Напомним, со 2 июня в Оренбуржье отменили масочный режим.