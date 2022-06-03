Сан-Матео, США, , 13:46 — REGNUM Компания Capcom показала новый трейлер будущего файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашные поединки) Street Fighter 6 в рамках трансляции State of Play. Видео было выложено 3 июня на портале Gematsu.

Street Fighter V Скриншот с YouTube

Шестая игра популярной серии выйдет на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и ПК (Steam) в 2023 году. Capcom создаёт игру на основе собственного «движка» RE Engine, разработчики сообщили, что в ней будет три режима, Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Они также отметили, что Street Fighter 6 предоставит геймерам «классические впечатления», но в духе «современное эпохи».

Напомним, в августе 2022 года франшизе Street Fighter исполнится 35 лет. Отметим, что пятую игру серии Capcom выпустила более шести лет назад — 16 февраля 2016-го.