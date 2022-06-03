Москва, 3 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Украинская армия бьёт по заведомо мирным объектам в городах Донбасса, потому что не считает его жителей людьми. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

VoidWanderer «Точка-У»

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«Единственное, что приходит в голову — маниакальное желание убить «больше москалей» и «больше предателей». Просто так. Их многие бойцы ВСУ и тем более нацбатов просто не считают людьми», — пояснил эксперт.

Напомним, что ВСУ обстреляли ОТРК «Точка-У» центра Донецка, по результатам которого погибло более 20 мирных жителей. Удары наносились по городам Снежное, Дебальцево, Горловка.