Москва, , 13:45 — REGNUM В администрации президента России не стали комментировать вопросы о ходе специальной военной операции на Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, за такой информацией следует обращаться к Министерству обороны России.

Минобороны России

«Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались, мы это никак не комментируем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что «эти вопросы нужно адресовывать Министерству обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве заявил, что генерал армии определил новые задачи в рамках военной спецоперации на Украине. По его словам, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе.

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