Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Правительство Санкт‑Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

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