Ульяновск, , 13:43 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело о хищении более 984 млн рублей у участников долевого строительства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 51-летний бывший директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. По данным надзорного ведомства, он организовал рекламную компанию для привлечения средств дольщиков, предлагая купить квартиры в возводимом фирмой многоэтажном доме по улице Буинской в Ульяновске.

Следствие считает, что значительную часть поступивших средств он израсходовал на иные цели. По оценке правоохранителей, ущерб участникам долевого строительства превысил 984 млн рублей.

В прокуратуре также считают, что обвиняемый также заключил с двумя юридическими лицами ряд договоров долевого участия, по которым цена квартир была занижена на 80,7 млн рублей.

В рамках уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму 111 млн рублей.

Экс-директора строительной организации обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Ульяновска.

Напомним, ранее в прокуратуре отмечали, что были нарушены права 1285 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте школы. Речь идёт, по оценке правоохранителей, об ущербе в 1 млн рублей.

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