Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. «Левые» намерены инвестировать миллиарды крон в «зеленый переход» — инвестиции, которые, по мнению представителей партии, могут создать в Швеции 80 000 новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции 3 июня заявила лидер партииНуши Дадгостар.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Мы отстроим Швецию, чтобы сократить выбросы в атмосферу», — сказала политик.

По ее словам, средства, среди прочего, пойдут на строительство новых магистральных линий, реконструкцию существующей инфраструктуры, реконструкцию жилого фонда в целях энергосбережения, введение системы бонусов для муниципалитетов, строящих ветряные турбины, и усиление пропускной способности электросетей.

Реформы «Левых» обойдутся бюджету в 700 миллиардов шведских крон.

«Можем ли мы себе это позволить? Точно можем. У Швеции очень сильные государственные финансы», — заявила Дадгостар.