Москва, 3 июня 2022, 13:43 — REGNUM Сегодня, 3 июня, начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Об этом заявил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
Денисов пояснил, что Желтов получил обширный инфаркт после тушения пожара и его госпитализировали.
«Обширный инфаркт спровоцировала обстановка на месте пожара Также за медицинской помощью обратились ещё два человека», — уточнил замглавы ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, Московская прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».
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