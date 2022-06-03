Москва, 3 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Об этом заявил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Цитата из видео очевидцев Пожар в бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»

Денисов пояснил, что Желтов получил обширный инфаркт после тушения пожара и его госпитализировали.

«Обширный инфаркт спровоцировала обстановка на месте пожара Также за медицинской помощью обратились ещё два человека», — уточнил замглавы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

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