Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Электоральная поддержка «Умеренных» в Стокгольме за последние восемь лет сократилась почти вдвое. Об этом, как пишет газета SvD, свидетельствуют данные социологического опроса Статистического управления Швеции, опубликованного 2 июня.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

В новом опросе только 16,9% респондентов, проживающих Стокгольме, заявили о своей готовности голосовать за главную оппозиционную партии. Это можно сравнить с примерно 30% осенью 2014 года.

«Конечно, это не очень хорошая цифра, хотя мы видим более высокие цифры в других отношениях», — признался в разговоре с журналистами депутат риксдага и председатель «Умеренных» в СтокгольмеЙохан Форссел.

В то же время рейтинг «Социал-демократов» растет, и сейчас партия является самой популярной партией в Стокгольме — 33,9%.

В опросе Статистического управления Швеции, проведенном в период с 28 апреля по 25 мая, приняли участие 9 228 человек.