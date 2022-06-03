Братислава, , 13:40 — REGNUM Обвинения в политизации закупок российской нефти отверг министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он заявил об этом 3 июня на международном форуме по безопасности Globsec 2022, который проходит в Братиславе.

Нефть Greenday.ie

Как отметил глава МИД Индии, на сегодняшний день Европа покупает у России нефть и газ, а новый пакет антироссийских санкций разработан с учётом благосостояния европейского населения.

«Что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть… Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст», — сказал он.

При этом Джайшанкар уточнил, что сообщения об увеличении поставок российской нефти в Индию в девять раз по сравнению с 2021 годом не полностью отражают ситуацию в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема вывоза украинского зерна будет обсуждаться в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.