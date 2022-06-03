Молдавия, 3 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Авиарейсы по маршруту Кишинёв — Бухарест и обратно будут возобновлены с 9 июня после многолетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба компании Air Moldova, чьи самолёты будут летать по данному маршруту.

Igor Dvurekov Самолёт авиакомпании Air Moldova

Сообщается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю: в четверг, пятницу и в воскресенье. В 10:50 (время совпадает с московским) самолёты будут отправляться из Кишинёва, а в 18:00 из Бухареста.

Стоит отметить, что Air Moldova прекратила осуществлять рейсы между столицами Молдавии и Румынии в 2015 году. Это было сделано из-за низкого спроса на билеты.