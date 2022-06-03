Минск, , 13:50 — REGNUM Белоруссия готова помочь с перевозкой украинского зерна в обмен на «компромиссы». Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 3 июня журналистам.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его словам, из-за кризиса на Украине нарушились цепочки логистических поставок, обострился вопрос продовольственной безопасности. Белоруссия не хочет голода не только в Африке — не хватает продовольствия Америке и Европе.

«Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам. Открывайте порты и будем грузить», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили о готовности России сопровождать суда с украинским зерном до международных вод Чёрного моря при условии, что Украина разминирует акваторию.

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