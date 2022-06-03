Осло, , 13:40 — REGNUM Глава Службы безопасности полиции Норвегии Ханс Сверре Шёволд ушел в отставку. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства 2 июня сообщил телеканал NRK.

Норвегия

Как отметили в правительстве, Шёволд уйдет в отставку немедленно. В начале мая полиция Швеции решила начать расследование действий полиции Осло по делу Шёволда. Летом 2020 года Шёволд был оштрафован на 50 000 норвежских крон за незаконное хранение трех единиц огнестрельного оружия.

Сведения о нахождения оружия у Шёвольда появилась после того, газета VG сообщила, что он хранил незарегистрированное оружие, в том числе в здании министерства юстиции.

Как сообщило правительство в Норвегии в своем пресс-релизе, высокопоставленный спецслужбист более не пользует общественным доверием, чтобы оставаться на службе.