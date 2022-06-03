Лондон, , 14:40 — REGNUM Украина приступает к согласованным дипломатическим усилиям, чтобы поставить страну на путь к членству в ЕС, хотя эта срочность по-прежнему вызывает скепсис в ряде западноевропейских столиц, сообщает 3 июня The Guardian.

Евроинтеграция

После вторжения России многие в Европе, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, высказались за то, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС путем предоставления ей статуса кандидата.

Однако в Берлине, Париже и других столицах всё еще сомневаются в том, что формальный процесс следует начинать начать уже сейчас, до саммита лидеров в конце июня, который и должен принять решение по этому вопросу.

«Будет очень трудно сказать нет, но еще труднее будет сказать да», — говорит один европейский дипломат, осведомленный о ходе обсуждений.

В конечном счете, решение, скорее всего, будет принято в ходе личных переговоров между европейскими лидерами на саммите, причем позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца считаются решающими.

Некоторые предлагают альтернативные варианты, например предоставление Украине статуса кандидата позднее или принятие ее в более широкие и свободные рамки стран без предоставления полного членства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сказала, что любой из этих результатов станет большим разочарованием.

В телефонном интервью из Парижа, который Стефанишина посетила в рамках европейского турне с целью заручиться европейской поддержкой, высказала мысль, что если европейские лидеры продолжат действовать в том же духе, что и до 24 февраля, с точки зрения быстроты, неоднозначности и нежелания «раздражать Путина», то это станет серьезным провалом Европы как проекта.

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